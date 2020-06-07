Испания

"Сливочные" заинтересованы в подписании алжирского хавбека.

Полузащитник Милана Исмаэль Беннасер попал в сферу интересов мадридского Реала, сообщает портал Foot Mercato.

"Сливочные" намерены укрепить среднюю линию в летнее межсезонье и попытаются подписать алжирского хавбека. Стоимость футболиста оценивается в сумму около 50 млн евро.

В приобретении 22-летнего игрока также заинтересованы ПСЖ, Ман Сити и Манчестер Юнайтед.

Беннасер перешел в Милан прошлым летом из Эмполи за 16 млн евро. В текущем сезоне полузащитник провел 23 поединка в футболке "россонери", отличившись одним ассистом.

Ранее сообщалось, что нападающий Реала Лука Йович согласился на переход в Милан.