"Сливочные" заинтересованы в подписании алжирского хавбека.
Исмаэль Беннасер, Getty Images
07 июня 2020, 12:59
Полузащитник Милана Исмаэль Беннасер попал в сферу интересов мадридского Реала, сообщает портал Foot Mercato.
"Сливочные" намерены укрепить среднюю линию в летнее межсезонье и попытаются подписать алжирского хавбека. Стоимость футболиста оценивается в сумму около 50 млн евро.
В приобретении 22-летнего игрока также заинтересованы ПСЖ, Ман Сити и Манчестер Юнайтед.
Беннасер перешел в Милан прошлым летом из Эмполи за 16 млн евро. В текущем сезоне полузащитник провел 23 поединка в футболке "россонери", отличившись одним ассистом.
Ранее сообщалось, что нападающий Реала Лука Йович согласился на переход в Милан.