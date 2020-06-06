Вашему вниманию главные новости футбола за пятницу, 5 июня.

Смотрите в этом видео:

- Кай Хаверц готов рассмотреть варианты со сменой клуба – в особенности, полузащитника намерен заполучить мадридский Реал.

- Барселона попытается продлить соглашение с Лионелем Месси в ближайшее время.

- Клубы ПФЛ проголосовали за продолжение сезона в Первой лиге.  

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