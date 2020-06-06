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КАЙ ХАВЕРЦ, GETTY IMAGES
06 июня 2020, 06:20
Вашему вниманию главные новости футбола за пятницу, 5 июня.
Смотрите в этом видео:
- Кай Хаверц готов рассмотреть варианты со сменой клуба – в особенности, полузащитника намерен заполучить мадридский Реал.
- Барселона попытается продлить соглашение с Лионелем Месси в ближайшее время.
- Клубы ПФЛ проголосовали за продолжение сезона в Первой лиге.
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