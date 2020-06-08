Испания

Менеджер рассказал о целях команды после рестарта сезона.

Главный тренер Барселоны Кике Сетьен высказал свое мнение о подготовке команды к грядущему возобновлению Примеры.

"Все игроки очень увлечены грядущими матчами. Футболисты отдохнули, и это хорошо для нас. У команды особая мотивация, для каждого из игроков".

"У нас все хорошо, и мы знаем, что должны быть в отличной форме, чтобы соревноваться и побеждать в каждом матче. Посмотрим, какие трудности создадут наши оппоненты".

"Команда в довольно хорошем состоянии для той работы, которую мы проделали. Нам понадобится еще одна неделя, чтобы по-настоящему быть в форме", — цитирует Сетьена официальный сайт клуба.

Ранее менеджер каталонцев рассказал о состоянии форвардов Лионеля Месси и Луиса Суареса.