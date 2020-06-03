Аргентинец работал в мадридском Атлетико с декабря 2011 года.
Херман Бургос, Getty Images
03 июня 2020, 17:06
Херман Бургос, помощник главного тренера Атлетико Диего Симеоне, официально объявил об уходе из мадридского клуба в конце текущего сезона, а именно после завершения Лиги чемпионов.
Аргентинский специалист уйдет в "свободное плавание", проведя в Атлетико больше девяти лет. В ближайшем будущем Бургос планирует начать свою карьеру в качестве технического директора.
Пресс-служба "матрасников" попрощалась с 51-летним тренером, опубликовав трогательное видео.
В качестве ассистента главного тренера Херман Бургос выиграл Ла Лигу, две Лиги Европы, два Суперкубка Испании, а также два Суперкубка УЕФА. Кроме того, Атлетико выходил в финал Лиги чемпионов-2016, где проиграл Реалу по итогам серии пенальти.
Ранее сообщалось, что следующим помощником Диего Симеоне станет бывший полузащитник "матрасников" Габи.