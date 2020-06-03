Испания

Аргентинец работал в мадридском Атлетико с декабря 2011 года.

Херман Бургос, помощник главного тренера Атлетико Диего Симеоне, официально объявил об уходе из мадридского клуба в конце текущего сезона, а именно после завершения Лиги чемпионов.

Аргентинский специалист уйдет в "свободное плавание", проведя в Атлетико больше девяти лет. В ближайшем будущем Бургос планирует начать свою карьеру в качестве технического директора.

Пресс-служба "матрасников" попрощалась с 51-летним тренером, опубликовав трогательное видео.

Atléticos, Germán Burgos quiere contarnos algo pic.twitter.com/YJShyPZHm9 — Atlético de Madrid (@Atleti) June 3, 2020

В качестве ассистента главного тренера Херман Бургос выиграл Ла Лигу, две Лиги Европы, два Суперкубка Испании, а также два Суперкубка УЕФА. Кроме того, Атлетико выходил в финал Лиги чемпионов-2016, где проиграл Реалу по итогам серии пенальти.

Ранее сообщалось, что следующим помощником Диего Симеоне станет бывший полузащитник "матрасников" Габи.