Испания

Гаспар считает, что Фигу был предателем, а Перес совершил грязный поступок.

Бывший президент Барселоны Хоан Гаспарт вспомнил один из самых неприятных трансферных окон в истории каталонского клуба, когда летом 2000 года Луиш Фигу перебрался из Барселоны в мадридский Реал.

"Фигу стал предателем. В ту же ночь, когда я был избран президентом Барселоны, Фигу позвонил мне и сказал, что у него есть два билета – один в Мадрид, другой в Барселону. Он сказал, что агент подписал контракт с Реалом. Если Фигу не подпишет его, то должен будет заплатить около 3 млн евро", — цитирует функционера Diario Sport.

"Он сказал мне, что не хочет подводить агента, но если Барселона заплатит эти деньги, то он останется. Я сказал, что мы заплатим эту сумму. Фигу попросил взять документ с банковскими гарантиями, но была ночь, и мне не удалось этого сделать. Я дал ему гарантию, что мы возьмем на себя обязательства, но он перешел в Реал. Это был грязный и коварный поступок моего хорошего друга Флорентино Переса".

Трансфер Фигу обошелся "сливочным" в 60 млн евро. Ранее о своем переходе рассказал и сам португалец.