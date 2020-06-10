Испания

Болельщики продолжают конфликтовать с украинцем.

В Испании возобновилась Сегунда поединком 20-го тура между Райо Вальекано и Альбасете, который завершился минимальной победой мадридской команды.

Напомним, поединок был прерван после первого тайма из-за оскорблений фанатами Райо в адрес форварда Романа Зозули.

К слову, несмотря на то, что матч проходил при пустых трибунах, болельщики хозяев вывесили баннеры против украинского футболиста, которые гласят: "Зозуля был и остается чертовым нацистом".

Тем не менее, клуб ранее пострадал от действий фанатов, понеся финансовые санкции.