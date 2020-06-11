Вингер не заинтересован в уходе из испанского клуба.
Микель Оярсабаль, Getty Images
11 июня 2020, 10:29
Полузащитник Микель Оярсабаль заявил, что доволен своим положением в Реал Сосьедаде и не планирует менять клуб.
Интерес к испанскому вингеру проявляет Манчестер Сити, однако он не заинтересован в уходе.
"Я счастлив в нынешней команде. Меня здесь любят и ценят. Я никогда не говорил, что хочу сменить клуб.
Люди говорят много разных вещей. Я хочу быть сосредоточенным на том, чтобы показывать свою лучшую игру, как я делал до этого, и продолжать выступать в Реал Сосьедаде. Я доволен своим нынешним положением", – приводит слова Оярсабаля портал Football Espana со ссылкой на AFP.
Действующий контракт Оярсабаля с Сосьедадом рассчитан до июня2024 года.
В текущем сезоне 23-летний игрок провел 33 поединка в футболке "королевских", отличившись десятью голами и семью ассистами.