Испания

Испанец намерен сменить клуб в летнее межсезонье.

Защитник Альваро Одриосола хочет вернуться в Реал Сосьедад в летнее межсезонье, сообщает La Razon.

Правый фулбек недоволен своим положением в мадридском Реале и хотел бы присоединиться к родному клубу.

Одриосола перешел в Реал летом 2018-го из Сосьедада за 30 млн евро, но не сумел закрепиться в составе команды. В январе этого года испанец перешел на правах аренды в Баварию, где провел 3 поединка.

Действующий контракт Одриосолы со "сливочными" рассчитан до июня 2024 года.

Ранее сообщалось, что Одриосола также может стать игроком Севильи.