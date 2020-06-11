Испания

Голкипер может остаться на Ванда Метрополитано еще на год.

Контракт 33-летнего Антонио Адана с Атлетико истекает в конце этого месяца, но клуб уже предложил вратарю подписать новое соглашение, сообщает AS.

В клубе очень довольны выступлениями Адана и надеются, что он согласится. В таком случае, вратарский вопрос в Атлетико на ближайшее трансферное окно будет закрыт.

Адан присоединился к "матрасникам" два года назад в качестве дублера для Яна Облака. Он сыграл всего семь матчей, из которых два – в этом сезоне (144 минуты, 2 пропущенных гола). Однако при этом Антонио не жалуется, поскольку понимает, что Ян Облак – один из лучших вратарей мира.

Атлетико возобновит выступления в Ла Лиге матчем против Атлетика 14 июня.