"Нервионцы" одержали уверенную победу в Дерби Севильяно (2:0).
лукас окампос забил гол и отдал голевую передачу, https://twitter.com/SevillaFC
12 июня 2020, 01:00
Отчет о матче читайте позже на нашем сайте.
Севилья - Бетис 2:0
Голы: Окампос, 56 (с пенальти), Фернандо, 62
Севилья: Вацлик — Навас, Кунде, Диего Карлос, Регилон (Эскудеро, 80) — Хордан, Фернандо, Торрес (Васкес, 80) — Окампос (Банега, 71), де Йонг (Эн-Несири, 71), Эль Хаддади (Сусо, 74)
Бетис: Роблес — Эмерсон, Сидней (Феддал, 46), Бартра, Морено (Педраса, 78) — Аленья (Хоакин, 69), Г. Родригес, Каналес — Фекир, Иглесиас (Морон, 69), Тельо (Лайнес, 61)
Предупреждения: Эмерсон, Бартра