Камерунец сравнил Луиса Суареса и Лаутаро Мартинеса.
Самуэль Это'О, Getty Images
12 июня 2020, 09:00
Экс-игрок Барселоны Самуэль Это'О высказался относительно значимости Луиса Суареса в каталонском клубе.
"Мне нравится Суарес, он действительно один из лучших в мире на своей позиции. Барсе всегда нужно усиливаться, но им для этого не нужно отправлять в отставку генерала, такого как Луис Суарес", — цитирует Самуэля Tribal Football со ссылкой на Catalunya Radio.
Также камерунец сравнил потенциального новичка Барсы Лаутаро Мартинеса с Луисом Суаресом.
"Лаутаро очень хорош в Интере, у него есть будущее, но Луис пишет историю не только в Барсе, но и в футболе. Величие Суареса не препятствует приглашению другого футболиста, чтобы поднять конкуренцию, учитывая то, сколько игр у Барселоны за сезон в среднем".
Ранее камерунец посоветовал Хави возглавить Барселону пока там играет Месси.