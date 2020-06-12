Испания

Камерунец сравнил Луиса Суареса и Лаутаро Мартинеса.

Экс-игрок Барселоны Самуэль Это'О высказался относительно значимости Луиса Суареса в каталонском клубе.

"Мне нравится Суарес, он действительно один из лучших в мире на своей позиции. Барсе всегда нужно усиливаться, но им для этого не нужно отправлять в отставку генерала, такого как Луис Суарес", — цитирует Самуэля Tribal Football со ссылкой на Catalunya Radio.

Также камерунец сравнил потенциального новичка Барсы Лаутаро Мартинеса с Луисом Суаресом.

"Лаутаро очень хорош в Интере, у него есть будущее, но Луис пишет историю не только в Барсе, но и в футболе. Величие Суареса не препятствует приглашению другого футболиста, чтобы поднять конкуренцию, учитывая то, сколько игр у Барселоны за сезон в среднем".

Ранее камерунец посоветовал Хави возглавить Барселону пока там играет Месси.