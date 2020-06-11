Испания

Камерунец считает, что присутствие в команде Лионеля Месси поможет испанцу успешно работать с "сине-гранатовыми".

Экс-форвард Барселоны Самуэль Это'О рассказал о том, что он разговаривал с бывшим партнером по каталонскому клубу Хави Эрнандесом. Камерунец посоветовал тому возглавить Барсу до тех пор пока Месси завершит карьеру.

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"Я сказал Хави, что он в любом случае должен вернуться в Барселону. Я сказал ему, что он обязан это сделать, пока там играет бог футбол Месси. Они играли вместе, и в этом плане Хави будет легче, чем кому-либо другому", — цитирует камерунца Goal.com.

Недавно Яя Туре назвал пятерку лучших игроков, с которыми ему приходилось играть, куда также вошел Это'О.