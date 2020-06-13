Завершился поединок 28-го тура чемпионата Испании.
Фото: Ла Лига
13 июня 2020, 01:16
Для того, чтобы соперники поразили ворота друг друга, пришлось ждать 90 минут.
Сначала Родриго Морено отправил мяч в сетку ворот Леванте, однако на 98-й минуте игры Валенсия упустила победу — пенальти реализовал Гонсало Мелеро.
Валенсия — Леванте 1:1
Голы: Родриго Морено, 90 — Мелеро, 90+8
Валенсия: Силлессен, Флоренци (Васс, 57), Диакаби, Гайя, Гильямон, Парехо, Коклен, Гедеш (Черышев, 87), Солер (Ферран Торрес, 68), Макси Гомес (Гамейро, 56), Родриго
Леванте: Фернандес, Постиго, Клерк, Везу, Мирамон, Рочина (Мелеро, 61), Кампанья (Мартинес, 84), Барди (Тоньо, 74), Вукчевич (Радоя, 74), Рохер Марти, Моралес (Майораль, 60)
Предупреждения: Гильямон, Рохер Марти, Мирамон, Вукчевич
Удален: Рохер Марти, 74.