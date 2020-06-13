Представляем вашему вниманию видео лучших моментов поединка испанской Ла Лиги.
Эспаньол — Алавес, Getty Images
13 июня 2020, 21:16
В поединке 28-го тура чемпионата Испании Эспаньол добыл уверенную домашнюю победу над Алавесом со счетом 2:0.
Еще на 19-й минуте встречи гости остались в меньшинстве из-за удаления вратаря Пачеко, поэтому каталонцам оставалось лишь воспользоваться численным преимуществом.
Смотрите видео голов и обзор матча Эспаньол — Алавес:
Эспаньол — Алавес 2:0
Голы: Эспиноса, 45+3, Ву Лей, 47.
Эспаньол: Ойер — Хави Лопес, Эспиноса, Кабрера, Дидак Вила — Мелендо (Варгас, 78), Давид Лопес, Марк Рока, Эмбарба (Дардер, 52) — Ву Лей (де Томас, 51), Кальери.
Алавес: Пачеко — Химо, Лагвардия, Эли (Пина, 56), Рубен Дуарте — Агиррегабирия, Фейса (Риоха, 55), Камараса, Эдгар Мендес (Хименес, 21) — Берк, Алейш Видаль (Понс, 46).
Предупреждения: Эмбарба, Ву Лей, де Томас, Кальери — Лагвардия, Риоха, Берк.
Удаление: Пачеко (19).