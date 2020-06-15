Испания

Представляем вашему вниманию видео лучших моментов поединка чемпионата Испании.

В поединке 28-го тура испанской Ла Лиги мадридский Реал принимал на стадионе Альфредо ди Стефано Эйбар и добыл уверенную победу со счетом 3:1.

"Сливочные" решили все вопросы касательно победителя встречи уже в первом тайме, забив сопернику три гола. Эйбару же осталось довольствоваться одним взятием ворот в исполнении Бигаса.

Смотрите видео голов и обзор матча Реал — Эйбар:

Реал - Эйбар 3:1

Голы: Кроос, 4, Рамос, 30, Марсело, 37 — Бигас, 60

Реал: Куртуа — Карвахаль (Менди, 46), Варан, Рамос (Милитан, 61), Марсело — Модрич (Вальверде, 84), Каземиро, Кроос — Родриго (Бэйл, 61), Бензема, Азар (Винисиус, 61)

Эйбар: Дмитрович — Корреа, Оливейра, Арбилья (Бургос, 84), Рафа (Бигас, 57) — Кристофоро, Альварес — Орельяна (Педро Леон, 57), Экспосито, Де Бласис (Инуи, 78) — Кике (Энрич, 57)

Предупреждения: Каземиро — Кристофоро