Команды расписали мировую, обменявшись забитыми мячами.
Реал Сосьедад - Осасуна, Getty Images
15 июня 2020, 00:56
Завершился поединок 28-го тура испанской Ла Лиги, в котором Реал Сосьедад принимал на своем поле Осасуну.
Командам не хватило двух таймов, чтобы выявить сильнейшего, поэтому финальный свисток зафиксировал ничью (1:1). За Сосьедад забитым мячом отличился Оярсабаль, а за Осасуну реализовал пенальти Адриан.
Реал Сосьедад — Осасуна 1:1
Голы: Оярсабаль, 61 — Адриан, 29 (пен.)
Реал Сосьедад: Ремиро — Сальдуа, Ле Норман, Элустондо, Монреаль (Муньос, 82) — Мерино (Льоренте, 83), Субельдия, Эдегор — Порту (Янузай, 73), Виллиан Жозе (Исак, 62), Оярсабаль.
Осасуна: Рубен — Видаль, Навас, Унаи Гарсия, Давид Гарсия, Эступиньян — Брашанац, Ойер (Монкайола, 69), Иньиго Перес — Адриан (Арнаис, 64), Кардона (Гальего, 64).
Предупреждения: Мерино — Ойер, Гальего, Иньиго Перес.