Испания

Больше француза с "королевским клубом" в чемпионате Испании выигрывал только Мигель Муньос.

Зинедин Зидан в матче против Эйбара (3:1) добыл свою 90-ю победу в Ла Лиге в качестве тренера Реала, сообщила Ла Лига в Инстаграме. Француз теперь единолично занимает второе место по этому показателю, оставив позади Лео Беенхаккера с 89 триумфами.

Рекорд по числу побед со "сливочными" в чемпионате Испании принадлежит Мигелю Муньосу. Этот специалист выиграл 257 матчей, возглавляя Реал с 1959 по 1974 год.

Всего Зинедин Зидан провел 200 матчей во главе мадридцев во всех турнирах. Больше него с "бланкос" работали только Висенте дель Боске (246 игр) и вышеупомянутый Мигель Муньос (605).

Реал после 28 туров Ла Лиги идет на втором месте, уступая Барселоне два очка. В следующем туре мадридцы сыграют с Валенсией 18 июня.