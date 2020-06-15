Испания

Тренер рассказал о преимуществах украинского вратаря.

Главный тренер сборной Украины U-17 Александр Петраков высказал свое мнение об игре и работе голкипером Реала Андреем Луниным, который текущий сезон проводит в аренде в Овьедо.

"Кричал ли я на Лунина? Было. Он ко мне подходил потом: "Васильевич, я не такой. Если вы подумали, что я стал пижоном. Не стану никогда таким пижоном, не подумайте".

"Если Зидан возьмет Лунина в команду и доверится ему, то Андрей сожрет Куртуа. Я в этом уверен. Он очень серьезный парень. Настолько отрабатывает. Он его сожрет", — сказал Петраков Профутбол.

Ранее менеджер откровенно заявил, что был расстроен, что в прошлом году награда лучшему тренеру года досталась Шевченко, а не ему.