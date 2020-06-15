Украина

Менеджер Юношеской сборной — о всеобщем признании и непоступивших предложениях.

Главный тренер сборной Украины U-17 Александр Петраков заявил, что был тем, что победив на чемпионате мира со сборной U-20, он не получил награду лучшего тренера года.

"Врать не буду и скажу честно – я очень расстроился. Но другого не было. Меня журналисты спрашивали: "Кто победит: Шевченко или вы?" Я спросил: "Шевченко приехал?" Они: "Приехал". Я: "Помощники тоже?" Они: "Да". Значит, я проиграл".

"Хотел ли я получить предложения после чемпионата мира? Конечно, хотел. Когда человек говорит, что чего-то не хочет – это вранье. Стал чемпионом мира. Подумал, что какое-то предложение где-то будет. Прямо говорю, откровенно – не было ни одного предложения. Никто меня не позвал. Были, но так, несерьезные, даже внимания не обращал".

"Со мной очень тяжело будет, я несговорчивый парень. Не буду участвовать в делах участвовать — откаты агентов, и все такое. Мне нужно тренировать. Будет подходить какой-то Мыкола Иванович и говорить, как мне тренировать. "Я бы так сыграл, а ты не так играешь". Это гаплык полный.

"А здесь мне доверяют, не лезут в мою работу. Работаю с национальными сборными, лучшими футболистами страны. Воспитываю молодых, получаю удовольствие. Ребята растут. Может, когда-то игрок не поздоровается, перейдет на другую сторону улицы. Не без этого. Если тренер влюбляет в себя игроков и говорит: "Они меня любят". Это все – яма", — сказал Петраков Профутбол.

Ранее наставник высказался об отмене соревнований сборных из-за коронавируса.