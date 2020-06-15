Испания

Капитан подвел итог поединка против Эйбара.

Защитник мадридского Реала Серхио Рамос дал свою оценку прошедшему поединку Примеры, в котором его команда обыграла Эйбар (3:1).

"Команда играла против Эйбара так хорошо, как могла, и мы не можем поддерживать ту же интенсивность в течение 90 минут".

"Мы хорошо сыграли в первом тайме, и это видно по счету 3:0 до перерыва. Мы возвращаемся к нашему уровню, но у нас есть десять финалов, и мы постараемся выиграть их все", — сказал Рамос Diario AS.

Также вашему вниманию предлагается видеообзор первого после рестарта поединка для мадридской команды.