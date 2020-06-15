Испания

У валлийского вингера дискомфорт после поединка 28-го тура Примеры.

Гарет Бэйл оказался в запасе на матч против Эйбара в предыдущем туре.

30-летний футболист вышел на замену и провел на поле в общей сложности 29 минут.

Как стало известно Marca, у валлийца перенапряг мышц, в результате чего он занимался в понедельник в спортзале.

Ранее сообщалось, что Бэйл сыграл 250-й матч за Реал. По слухам, Реал хочет продать Бэйла, но не получал по нему предложений.