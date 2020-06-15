У валлийского вингера дискомфорт после поединка 28-го тура Примеры.
ГАРЕТ БЭЙЛ, GETTY IMAGES
15 июня 2020, 17:24
Гарет Бэйл оказался в запасе на матч против Эйбара в предыдущем туре.
30-летний футболист вышел на замену и провел на поле в общей сложности 29 минут.
Как стало известно Marca, у валлийца перенапряг мышц, в результате чего он занимался в понедельник в спортзале.
Ранее сообщалось, что Бэйл сыграл 250-й матч за Реал. По слухам, Реал хочет продать Бэйла, но не получал по нему предложений.