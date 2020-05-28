Валлийский вингер не востребован на трансферном рынке.
Гарет Бэйл, getty igames
28 мая 2020, 18:30
Реал отчаянно желает расстаться с Гаретом Бэйлом в ближайшее время, но ни один из потенциальных покупателей еще не сделал предложение, сообщает Marca.
В клубе считают, что если дать валлийцу игровую практику в оставшихся матчах Ла Лиги, то это позволит привлечь интерес других команд.
В текущем сезоне футболист провел 14 матчей в Примере: на его счету два гола и две результативные передачи.
Напомним, что Гарет Бэйл может стать частью амбициозного проекта в Ньюкасле.