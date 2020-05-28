Испания

Валлийский вингер не востребован на трансферном рынке.

Реал отчаянно желает расстаться с Гаретом Бэйлом в ближайшее время, но ни один из потенциальных покупателей еще не сделал предложение, сообщает Marca.

В клубе считают, что если дать валлийцу игровую практику в оставшихся матчах Ла Лиги, то это позволит привлечь интерес других команд.

В текущем сезоне футболист провел 14 матчей в Примере: на его счету два гола и две результативные передачи.

Напомним, что Гарет Бэйл может стать частью амбициозного проекта в Ньюкасле.