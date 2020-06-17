Представляем вашему вниманию видео лучших моментов поединка чемпионата Испании.
Хетафе — Эспаньол, Getty Images
17 июня 2020, 06:54
Хетафе не смог переиграть на своем поле Эспаньол в поединке 29-го тура испанской Ла Лиги, при этом каталонский клуб практически весь матч провел в меньшинстве.
Еще на 16-й минуте первого тайма гости остались вдесятером из-за удаления Бернардо. Несмотря на это, Эспаньол сумел выстоять и добыл нулевую ничью.
Смотрите обзор матча Хетафе — Эспаньол:
Хетафе — Эспаньол 0:0
Хетафе: Сория — Суарес, Чема Родригес, Кабако (Тимор, 82), Оливера (Анхель Родригес, 65) — Ньом (Этебо, 46), Арамбарри (Хасон, 90), Максимович, Кукурелья — Мата, Молина (Кенеди, 65).
Эспаньол: Диего Лопес — Пипа, Бернардо, Кабрера, Дидак Вила — Дардер (Санчес, 78), Давид Лопес, Рока, Эмбарба (Педроса, 84) — Ву Лей (Мелендо, 90),Кальери (Феррейра, 79).
Предупреждения: Оливера, Кукурелья, Чема Родригес — Кальери, Диего Лопес
На 16-й минуте удаление заработал Бернардо.