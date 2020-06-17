Испания

Представляем вашему вниманию видео лучших моментов чемпионата Испании.

Барселона уверенно обыграла Леганес в поединке 29-го тура испанской Ла Лиги (2:0) благодаря голу Ансу Фати и реализованному пенальти в исполнении Лионеля Месси.

Таким образом, "сине-гранатовые" увеличили отрыв в турнирной таблице от мадридского Реала, который является их главным конкурентом в борьбе за золотые медали чемпионата Испании.

Смотрите видео голов и обзор матча Барселона — Леганес:

Барселона - Леганес 2:0

Голы: Фати, 42, Месси, 69 (с пенальти)

Барселона: тер Штеген — Роберто (Семеду, 54), Пике (Умтити, 73), Лангле, Фирпо — Ракитич, Бускетс (Видаль, 63), Артур (Пуч, 73) — Месси, Гризманн, Фати (Суарес, 54)

Леганес: Куэльяр — Бустинса, Тарин, Авазием, Силва (Родригеш, 71) — Ресио (Хиль, 85), Перес — Руйбаль, Меса (Ассале, 46), Эрасо (Амаду, 63) — Герреро (Каррильо, 71)

Предупреждения: Умтити, Пуч, Лангле, Фирпо, Ракитич — Бустинса, Перес, Авазием