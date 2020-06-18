Испания

Football.ua представляет вашему вниманию анонс центрального поединка 29-го тура Ла Лиги.

Первое серьезное испытание для Реала после возобновления Ла Лиги.

Реал — Валенсия

Четверг, 23:00, Мадрид, стадион Альфредо ди Стефано. Арбитр встречи — Хосе Санчес.

Реад продолжает погоню за Барселоной и очередной преградой на пути "бланкос" станет Валенсия. В прошлом туре "сливочные" абсолютно спокойно одолели Эйбар, однако в этом туре добыть три очка так просто вряд ли получится. Валенсия ведет борьбу за еврокубки и каждый матч — на вес золота. В прошлом туре "летучие мыши" весьма неожиданно не смогли обыграть в дерби немотивированный с турнирной точки зрения Леванте, а ведь был отличный шанс обогнать Вильярреал и подобраться к Атлетико.

Если говорить о текущей форме команд, то по итогам всего одного прошедшего тура делать выводы рано. Реал играл всего один тайм, а Валенсия выглядела сыровато. В очном поединке будет и другой настрой, и другая игра от обеих команд. Валенсия в последнее время часто огорчала Реал, но в нынешней ситуации удар от "летучих мышей" может стать нокаутирующим, ведь сыгравшая на матч больше Барселона уже опережает Реал на пять очков.

Что касается кадровой ситуации, то проблемы имеются у обоих коллективов. Так, Реалу не помогут травмированные Начо, Лука Йович и Лукас Васкес, а участие в игре Гарета Бэйла, Дани Карвахаля и Мариано под вопросом. Бэйл, кстати, испытывает перенапряжение мышц. 29 минут официального поединка после трехмесячной паузы — это вам не шутки!

Валенсия наверняка с первых минут будет играть осторожно и позволит Реалу действовать первым номером. "Сливочные", в свою очередь, вряд ли будут форсировать события с первых минут — цена ошибки очень велика. Кстати, наверняка следует ожидать несколько замен от Зидана. Вполне вероятно, слева в обороне мы увидим Ферлана Менди, вместо Родриго появится Винисиус или Иско, а в полузащите выйдет Вальверде.

Интересные факты:

В последних 12 из 14 матчей между этими командами забивалось три и более голов.

Реал не проигрывает в последних 14 домашних матчах в Ла Лиге.

Реал забивает минимум два гола в своих последних семи домашних матчах.

Валенсия не может победить на выезде в Ла Лиге в последних пяти поединках.