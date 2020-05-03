Испания

"Небесные" хотят сохранить уругвайского защитника.

Сельта планирует выкупить права на защитника Лукаса Оласу у Бока Хуниорс, сообщает издание AS.

Руководство испанского клуба довольно выступлениями левого фулбека и хочет продолжить с ним сотрудничество. По информации источника, "небесные" уже согласовали трансфер уругвайца с боссами Боки за 4 млн евро.

Оласа присоединился к Сельте в январе 2019-го на правах аренды. В текущем сезоне 25-летний игрок провел 27 поединков, отличившись одним голом и пятью ассистами.

Ранее сообщалось, что Сельта также хочет выкупить права на Рафинью и Мурильо.

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