Испания

Французский форвард продолжает поражать ворота соперников мадридцев.

Нападающий Реала Карим Бензема отметился дублем в матче против Валенсии (3:0). Для француза эти голы стали 20-м и 21-м в нынешнем сезоне.

Таким образом, Карим повторил достижение Альфредо Ди Стефано, Рауля Гонсалеса и Криштиану Роналду – ранее только эти трое игроков забивали от 20 голов за Реал в восьми сезонах подряд.

В следующем туре Бензема попытается улучшить свои показатели в матче против Реал Сосьедада 21-го июня.