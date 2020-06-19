Французский форвард продолжает поражать ворота соперников мадридцев.
Карим Бензема, Getty Images
19 июня 2020, 07:28
Нападающий Реала Карим Бензема отметился дублем в матче против Валенсии (3:0). Для француза эти голы стали 20-м и 21-м в нынешнем сезоне.
Таким образом, Карим повторил достижение Альфредо Ди Стефано, Рауля Гонсалеса и Криштиану Роналду – ранее только эти трое игроков забивали от 20 голов за Реал в восьми сезонах подряд.
В следующем туре Бензема попытается улучшить свои показатели в матче против Реал Сосьедада 21-го июня.