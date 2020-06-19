Испания

Представляем вашему вниманию видео лучших моментов поединка чемпионата Испании.

В поединке 29-го тура испанской Ла Лиги Алавес принимал на своем поле Реал Сосьедад и добыл неожиданную победу со счетом 2:0.

Сначала Сайнс на 54-й минуте встречи вывел свою команду вперед, а уже в компенсированное ко второму тайму время Агиррегарибия, вышедший на замену, поставил окончательную точку в этом матче.

Смотрите видео голов и обзор матча Алавес — Реал Сосьедад:

Алавес - Реал Сосьедад 2:0

Гол: Сайнс, 56, Агиррегарибия, 90+5

Алавес: Хименес — Наварро, Лагуардия, Магальян, Дуарте — Сайнс (Мендес, 83), Камараса (Понс, 90+4), Пинья, Риоха (Агиррегарибия, 90+1) — Хоселу, Перес (Фейса, 90)

Реал Сосьедад: Ремиро — Муньос, Льоренте (Горосабель, 90+4), Элустондо (Лопес, 64), Салдуа — Сурутуса (Ле Норман, 64), Субельдиа, Оярасабаль, Янузай, Эдегор (Порту, 64) — Виллиан Хосе (Исак, 64)

Предупреждения: Дуарте, Пинья — Льоренте, Элустондо, Салдуа

Удаления: Пинья, 87 — Салдуа, 81