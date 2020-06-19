Представляем вашему вниманию видео лучших моментов поединка чемпионата Испании.
Алавес — Реал Сосьедад, Фото ФК Алавес
19 июня 2020, 08:30
В поединке 29-го тура испанской Ла Лиги Алавес принимал на своем поле Реал Сосьедад и добыл неожиданную победу со счетом 2:0.
Сначала Сайнс на 54-й минуте встречи вывел свою команду вперед, а уже в компенсированное ко второму тайму время Агиррегарибия, вышедший на замену, поставил окончательную точку в этом матче.
Смотрите видео голов и обзор матча Алавес — Реал Сосьедад:
Алавес - Реал Сосьедад 2:0
Гол: Сайнс, 56, Агиррегарибия, 90+5
Алавес: Хименес — Наварро, Лагуардия, Магальян, Дуарте — Сайнс (Мендес, 83), Камараса (Понс, 90+4), Пинья, Риоха (Агиррегарибия, 90+1) — Хоселу, Перес (Фейса, 90)
Реал Сосьедад: Ремиро — Муньос, Льоренте (Горосабель, 90+4), Элустондо (Лопес, 64), Салдуа — Сурутуса (Ле Норман, 64), Субельдиа, Оярасабаль, Янузай, Эдегор (Порту, 64) — Виллиан Хосе (Исак, 64)
Предупреждения: Дуарте, Пинья — Льоренте, Элустондо, Салдуа
Удаления: Пинья, 87 — Салдуа, 81