Испания

Каталонцы потеряли очки в матче с Севильей (0:0), сделав подарок мадридскому Реалу.

В центральном матче 30-го тура Ла Лиги Севилья принимала лидера чемпионата Барселону. Кике Сетьен наконец-то может рассчитывать на Луиса Суареса с первых минут, так что нападающий впервые вышел в основе после возобновления чемпионат. Пожертвовать пришлось Гризманном, который остался на скамейке запасных. Сразу же после стартового свистка каталонцы прогнозируемо забрали мяч под свой контроль, однако все ограничивалось лишь его перекатыванием. Остроты у ворот Вацлика не возникало никакой, так что голкипер Севильи пребывал без серьезной работы.

Со временем хозяева выровняли игру и едва не повели в счете. Кунде сыграл на подборе после подачи со штрафного и пробил по воротам, после чего мяч пролетел рядом со штангой. Андалусийы еще какое-то время провели на чужой половине поля, после чего отдали мяч во владение сопернику. В середине первого тайма Барса заработала два опасных штрафных, которые исполнил Месси. В первом случае Кунде успел добежать до ворот и перевел мяч на угловой, а второй удар не доставил никаких проблем Вацлику.

Подопечные Сетьена еще какое-то время безрезультатно владели инициативой, после чего севильцы забрали мяч себе. Они провели несколько содержательных атак, но до завершающего удара по воротам дело не доходило. Не помогли и заработанные стандартные положения. В первой половине встречи атакующие звенья команд так и не продемонстрировали солидную игру, не создав ни одного опасного момента. До ухода на перерыв участники матча не наиграли на хотя бы один забитый гол, отправившись в раздевалки с "нулями" на табло.

Во второй половине встречи преимуществе Барселоны не было очевидным. Подопечные Лопетеги стали действовать смелее и во многом превосходили соперника. В одном из эпизодов Окампос мог забить относительный быстрый гол хлестким ударом с острого угла, но тер Штеген выбрал правильную позицию и отбил мяч. Еще через минуту воротам каталонцев угрожал Эль Хаддади, но и ему не удалось переиграть голкипера гостей. Через некоторое время "сине-гранатовые" перехватили инициативу, пойдя вперед, но это не приносило никаких дивидендов.

Впереди у команды Сетьена игра по-прежнему не шла. Вновь была надежда лишь на реализованный штрафной от Месси, но Вацлик спокойно справился с его ударом, переведя мяч на угловой. Ближе к концовке поединка Сетьен решил усилить атаку своей команды, выпустив на поле Гризманна, но выход Антуана абсолютно ничего не изменил. Барса по-прежнему была беззуба в атаке и, в то же время, не слишком надежна на своей половине поля. Окампос снова угрожал ворот тер Штегена после того, как ушел от Семеду, но Лукасу снова не удалось переиграть немецкого вратаря.

Единственный более-менее опасный момент с игры гости создали аж на 88-й минуте — Суарес пробил немного выше ворот после прострела Альбы. Это все, на что сподобились каталонцы в отчетном поединке, если не считать стандартные положения. В компенсированное время у Регилона был шанс принести победу над своим принципиальным соперником, но Серхио пробил откровенно плохо, отправив мяч прямо в руки тер Штегену. Командам так и не удалось открыть счет в матче, таким образом, на табло остались скучноватые "нули". Благодаря данному результату Барса оторвалась еще на одно очко от Реала, но мадридцы могут догнать "сине-гранатовых" в случае победы над Реалом Сосьедад. Севилья же пока остается третьей, но уже в субботу Атлетико может настичь "нервионцев".

В 31-м туре Севилья сыграет с Вильярреалом, а Барселона попытается взять реванш у Атлетика за поражение в первом круге.

Севилья — Барселона 0:0

Севилья: Вацлик — Навас, Кунде, Диего Карлос, Регилон — Хордан (Гудель, 69), Фернандо, Торрес (Банега, 46) — Окампос (Васкес, 84), Л.де Йонг (Эн-Несири, 68), Эль Хаддади (Сусо, 59)

Барселона: тер Штеген — Семеду, Пике, Лангле, Альба — Видаль (Гризманн, 79), Бускетс, Ракитич (Пуч, 88) — Месси, Суарес, Брайтвейт (Артур, 63)

Предупреждения: Регилон, Фернандо, Банега — Пике, Бускетс