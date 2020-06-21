Испания

Команда Оскара Гарсии забила сопернику шесть безответных мячей.

Сражающаяся за выживание Сельта в 30-м туре Ла Лиги принимала дома середняка таблиці Алавес. Даже самые оптимистичные болельщики галисийцев вряд ли ожидали того, что случилось. А случилась победа "кельтов" со счетом 6:0. Отметим, что недавно вернувшийся из Севильи Нолито записал на свой счет гол и результативную передачу.

Сельта – Алавес 6:0

Голы: Мурильо, 14, Аспас, 20 (с пенальти), Рафинья, 40, 41, Нолито, 78 (с пенальти), Мина, 86.

Сельта: Бланко – Кевин Васкес, Мурильо, (Айду, 72) Араухо, Оласа – Бельтран (Мина, 64), Йокушлу (Брадарич, 46), Рафинья (Нолито, 46) – Аспас (Браис Мендес, 65), Смолов, Д. Суарес.

Алавес: Роберто – Агиррегарибия, Лагуардия (Эли, 46), Магаллан, Хави Лопес – Саинс (Химо Наварро, 46), Фейса, Понс, Мендес (Риоха, 83) – Лукас (Паулиньо, 46), Хоселу (Берк, 59)..

Предупреждения: Йокушлу – Лукас.

Удаление: Агиррегарибия, 27.