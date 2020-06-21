Представляем вашему вниманию самые яркие моменты игры чемпионата Испании.
Сельта, GEtty Images
21 июня 2020, 20:43
Сельта в 30-м туре Ла Лиги попросту уничтожила Алавес — 6:0. Голами отметились Джейсон Мурильо, Яго Аспас, Нолито и Мина, а Рафинья забил дважды.
В следующем туре "кельтов" ожидает матч с Реал Сосьедад, а Алавес примет дома Осасуну.
Сельта – Алавес 6:0
Голы: Мурильо, 14, Аспас, 20 (с пенальти), Рафинья, 40, 41, Нолито, 78 (с пенальти), Мина, 86.
Сельта: Бланко – Кевин Васкес, Мурильо, (Айду, 72) Араухо, Оласа – Бельтран (Мина, 64), Йокушлу (Брадарич, 46), Рафинья (Нолито, 46) – Аспас (Браис Мендес, 65), Смолов, Д. Суарес.
Алавес: Роберто – Агиррегарибия, Лагуардия (Эли, 46), Магаллан, Хави Лопес – Саинс (Химо Наварро, 46), Фейса, Понс, Мендес (Риоха, 83) – Лукас (Паулиньо, 46), Хоселу (Берк, 59)..
Предупреждения: Йокушлу – Лукас.
Удаление: Агиррегарибия, 27.