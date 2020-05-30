Испания

Артура Мело могут все-таки вынудить согласиться на переезд в Италию.

Барселона продолжает надеяться на то, что обмен Артура Мело на Миралема Пьянича с Ювентусом все-таки состоится, и продолжает уговаривать бразильца отправиться в Турин — сообщает AS.

Ранее Артур официально сообщил как представителям Ювентуса, так и руководству Барселоны, что не намерен покидать команду и отправляться в Италию.

Контракт 23-летнего полузащитника с Барселоной рассчитан до лета 2024 года, и он твердо намерен добиться успеха с "блауграна".

В нынешнем сезоне Артур провел в составе Барселоны 23 матча (4 гола) во всех турнирах, а всего за два сезона сыграл 67 поединков (4 гола).