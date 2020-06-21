Завершился матч 30-го тура чемпионата Испании между двумя командами.
Фото: twitter.com/valenciacf
21 июня 2020, 22:51
Валенсия решила вопрос исхода поединка еще в первом тайме, отправив два гола в ворота гостей.
Валенсия – Осасуна 2:0
Голы: Гедеш, Родриго, 35
Валенсия: Силлессен, Габриэл Паулиста, Гильямон, Флоренци, Коста, Солер, Кондогбиа (Васс, 58), Гедеш (Черышев, 67), Парехо, Родриго (Эскердо, 89), Макси Гомес (Ферран Торрес, 67)
Осасуна: Рубен Мартинес, Навас (Роберто Торрес, 46), Эступиньян, Унаи Гарсия, Видаль, Брашанац (Мерида, 69), Ойер Санхурхо, Иньиго Перес (Рубен Гарсия, 46), Давид Гарсия, Кардона (Гальего, 46), Адриан (Арнаис, 78)
Предупреждения: Гедеш, Эступиньян, Рубен Гарсия.