Валенсия решила вопрос исхода поединка еще в первом тайме, отправив два гола в ворота гостей.

Валенсия – Осасуна 2:0
Голы: Гедеш, Родриго, 35

Валенсия: Силлессен, Габриэл Паулиста, Гильямон, Флоренци, Коста, Солер, Кондогбиа (Васс, 58), Гедеш (Черышев, 67), Парехо, Родриго (Эскердо, 89), Макси Гомес (Ферран Торрес, 67)

Осасуна: Рубен Мартинес, Навас (Роберто Торрес, 46), Эступиньян, Унаи Гарсия, Видаль, Брашанац (Мерида, 69), Ойер Санхурхо, Иньиго Перес (Рубен Гарсия, 46), Давид Гарсия, Кардона (Гальего, 46), Адриан (Арнаис, 78)

Предупреждения: Гедеш, Эступиньян, Рубен Гарсия. 