Защитник вынужденно покинул футбольное поле из-за повреждения.
Серхио Рамос, Getty Images
22 июня 2020, 01:18
В рамках 30-го тура чемпионата Испании Сосьедад принимал Реал Мадрид.
На 50-й минуте игры Серхио Рамос реализовал пенальти, а уже спустя три минуты оказался на газоне и попросил помощь медиков.
Испанец вернулся в игру, однако спустя несколько минут попросил замену. Рамос не сумел доиграть встречу из-за столкновения с игроком Сосьедада.
Отметим, что Реал Мадрид с минимальной разницей голов обыграл Сосьедад и набрал 65 очков.