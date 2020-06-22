Испания

Защитник вынужденно покинул футбольное поле из-за повреждения.

В рамках 30-го тура чемпионата Испании Сосьедад принимал Реал Мадрид.

На 50-й минуте игры Серхио Рамос реализовал пенальти, а уже спустя три минуты оказался на газоне и попросил помощь медиков.

Испанец вернулся в игру, однако спустя несколько минут попросил замену. Рамос не сумел доиграть встречу из-за столкновения с игроком Сосьедада.

Отметим, что Реал Мадрид с минимальной разницей голов обыграл Сосьедад и набрал 65 очков.