Испания

Вашему вниманию видео гола и обзор матча Леванте — Атлетико.

Атлетико в рамках 31-го тура чемпионата Испании отправился в гости к Леванте.

Исход встречи решил автогол на 15-й минуте от Гонсалеса. Надежная игра в обороне от "матрасников" позволила клубу набрать три пункта.

Обзор матча:

Леванте — Атлетико 0:1

Гол: Гонсалес, 15 (в свои ворота)

Леванте: Фернандес — Коке (Моралес, 60), Гонсалес, Везу, Тоньо — Рочина, Вукчевич (Кампанья, 60), Радоя, Бардхи (Эрнани, 82) — Леон (Майораль, 70), Рохер (Мирамон, 60)

Атлетико: Облак — Ариас, Савич, Эрмосо (Хименес, 59), Лоди — Коке, Льоренте (Корреа, 59), Томас (Мората, 84), Сауль — Коста (Эррера, 80), Карраско (Фелиш, 60)

Предупреждения: Коке, Вукчевич, Тоньо, Моралес — Сауль, Мората.