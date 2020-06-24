Испания

Испанцы готовы к уходу хавбека.

Руководство Атлетико готовится к уходу полузащитника Томаса Партея, определив несколько вариантов замены игроку, утверждает La Razon.

По данным источника, в шорт-лист "матрасников" на сегодняшний день входят хавбек Фулхэма Андре Замбо, полузащитник Хетафе Мауро Арамбарри и футболист Мальорки Идриссу Баба.

Также отмечается, что вероятным местом продолжения карьеры Партея станет Арсенал, так как лондонцы уже контактировали с представителями испанской команды.

Ранее сообщалось, что составить конкуренцию "канонирам" в гонке за футболиста может французский ПСЖ.