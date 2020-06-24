Испания

Стали известны стартовые составы команд на матч 31 тура Ла Лиги между мадридским Реалом и Мальоркой.

Валлиец Гарет Бэйл впервые после возобновления Ла Лиги получил шанс выйти в старте . Кроме того, сыграть с первых минут готов капитан Реала Серхио Рамос, который получил ушиб колена в предыдущем матче.

Реал: Куртуа — Карвахаль, Варан, Рамос, Менди — Модрич, Вальверде — Азар — Бэйл, Бензема, Винисиус

Запасные: Ареола, Альтубе, Милитан, Кроос, Марсело, Х. Родригес, Асенсио, Б. Диас, Иско, М. Диас, Родриго, Эрнандес

Мальорка: Рейна — Вальент, Раильо, Седлар — Посо, Баба, Фебас, Лаго — Д. Родригес, Кубо — Будимир

Запасные: Парера, Кампос, Пратс, Салибур, Чаваррия, Ромеро, Састре, Кучо, Сенье, Трайковски, Севилья, Гамес

Матч Реал — Мальорка начнется в 23:00 по киевскому времени. Следите за текстовой онлайн-трансляцией на Football.ua.