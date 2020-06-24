Испания

Команда Иманола Альгуасила проиграла третий матч подряд в чемпионате Испании.

Завершился поединок 31-го тура испанской Ла Лиги, в котором Реал Сосьедад принимал на своем поле Сельту.

Хозяева после возобновления чемпионата не могут найти свою игру, и этот матч не стал исключением. Сельта добыла минимальную победу благодаря реализованному пенальти в исполнении Аспаса на 45-й минуте.

Реал Сосьедад, в свою очередь, потерпел уже третье поражение подряд.

Реал Сосьедад — Сельта 0:1

Гол: Аспас, 45 (пен.)

Реал Сосьедад: Ремиро — Сальдуа (Горосабель, 74), Элустондо, Льоренте, Монреаль (Муньос, 58) — Мерино, Субименди, Янузай, Эдегор (Порту, 58), Ойарсабаль (Исак, 73) — Виллиан Жозе.

Сельта: Рубен Бланко — Васкес, Айду, Мурильо, Оласа — Рафинья, Брадарич (Араухо, 76), Бельтран (Мендес, 46) — Аспас (Саенс, 77), Санти Мина (Смолов, 84), Денис Суарес (Нолито, 71).

Предупреждения: Монреаль, Льоренте, Субименди, Янузай — Рафинья, Смолов.