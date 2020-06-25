Испания

Аргентинский хавбек дебютировал в чемпионате Испании в матче против Реала.

Мадридский Реал уверенно обыграл Мальорку в поединке 31-го тура испанской Ла Лиги со счетом 2:0.

Несмотря на поражение, причина для радости у "красно-черных" все-таки есть. Их многообещающий полузащитник Лука Ромеро стал самым молодым футболистом в истории чемпионата Испании.

Аргентинец вышел на замену вместо Баба на 83-й минуте встречи. На момент этого события Ромеро исполнилось 15 лет и 219 дней.

Стоит отметить, что прошлый рекорд принадлежал экс-игроку Сельты Сансону, который дебютировал в испанской Ла Лиге в возрасте 15 лет 255 дней.