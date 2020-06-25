Испания

Пьянич, в свою очередь, отправится на Камп Ноу.

Полузащитник Барселоны Артур Мело дал свое согласие на переход в Ювентус в рамках обмена на хавбека туринцев Миралема Пьянича, сообщает Фабрицио Романо и Джанлука ди Марцио.

Отмечается, что "бьянконери" еще доплатят каталонцам 10 миллионов евро, так как стоимость бразильца оценивается в 80 миллионов евро, а боснийца — в 70 миллионов.

Ранее сообщалось, что клубы уже пришли к соглашению по обмену. Кроме того, туринцы готовы платить Артуру пять миллионов евро в год, что выше его зарплаты в Барсе.

Также информацию о желании обменять двух полузащитников подтвердил спортивный директор итальянцев Фабио Паратичи.