Испания

Бразилец может сыграть за "сине-гранатовых" против Сельты.

Барселона близка к обмену Артура в Ювентус на Миралема Пьянича, но тренер каталонцев Кике Сетьен утверждает, что ему об этом ничего не известно. Он рассчитывает на бразильца в игре с Сельтой в субботу.

"На данный момент Артур все еще в моем распоряжении. Пока что это игрок Барселоны. Он важный для нас футболист, мы нуждаемся в нем. По состоянию на сейчас он тренируется с командой и может сыграть против Сельты", — цитирует Сетьена Football Italia.

"Артур должен не обращать внимания на слухи, а, если ему придется, выйти и постараться сыграть на максимуме. Клуб не говорил мне, что он продан, но ситуация очень необычная. Правда в том, что любой игрок в такой ситуации должен понимать, что сезон еще не окончен, впереди есть важные матчи".

"Надеюсь, все мои футболисты проявят максимум честности и профессионализма вплоть до окончания сезона".

Матч Сельта — Барселона начнется 27 июня в 18:00 по киевскому времени.