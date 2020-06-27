Испания

Тренер связал себя с клубом на два ближайших сезона.

Главный тренер Сельты Оскар Гарсия заключил новый контракт с клубом, сообщил официальный сайт "кельтов". Договор рассчитан до лета 2022 года. Продолжат работу в клубе и помощники Гарсии – Рохер Гарсия и Рубен Мартинес.

Оскар Гарсия возглавил Сельту в ноябре 2019 года и с тех пор, как гласит заявление клуба, "подъем команды был выдающимся".

"Благодаря философии и работе Гарсии защита Сельты стала самой надежной во всей лиге, что, однако, не вредит атакующей игре команды. Несколько дней назад Сельта обыграла Депортиво Алавес со счетом 6:0, что стало самой большой победой в Ла Лиге в этом сезоне", — отмечают авторы официального сайта Сельты.

Галисийцы идут 16-ми в Ла Лиге, опережая зону вылета на 7 очков. Следующий матч они проведут против Барселоны сегодня в 18:00 по киевскому времени.

Если в Сельте довольны тренером, то в Эспаньоле – наоборот, уволили Абелардо Фернандеса в отчаянной попытке спасти сезон.