Испания

Football.ua анонсирует поединок 32-го тура Примеры.

В рамках поединка 32-го тура чемпионата Испании мадридский Реал постарается занять первое место в турнирной таблице, обыграв Эспаньол.

Эспаньол — Реал

Воскресенье, 28 июня, Корнелья Эль-Прат, 23:00. Прямая трансляция на Футбол 1

Команда Зидана, зная об осечке Барселоны в поединке против Сельты, отправится в гости к другому каталонскому коллективу с запредельной мотивацией, ведь на кону — возможность единолично перехватить пальму первенства в Примере, значительно улучшив свои шансы на итоговый успех в виде чемпионства. После рестарта Ла Лиги Реал выглядит несколько увереннее "блаугранас", и если еще несколькими турами ранее Мадриду было необходимо оглядываться на поединки Барсы, то теперь судьба "бланкос" в их руках.

Реал сумел добыть уже четыре победы кряду, причем две из них, против достаточно серьезных соперников — Валенсии и Реал Сосьедада. Дальнейший календарь у подопечных Зидана выглядит попроще, чем у каталонцев, а грядущий соперник так и вовсе находится в положении, близком к безнадежному. Эспаньол занимает последнее место, и целых восемь пунктов разделяет "попугаев" до 17-го места. Но и не стоит забывать про дополнительные показатели, по которым "бело-синие" также всем уступают.

Кроме того, накануне матча Эспаньол лишился тренера — руководство уволило Абелардо, который стал уже третьим специалистом, которого отправили в отставку на Корнелья Эль-Прат в течение текущего сезона. Примечательно, что из четырех поединков после возобновления турнира, Абелардо проиграл лишь два, добыв одну победу и один раз сыграв вничью.

Без сомнений, мадридцы — безоговорочные фавориты встречи. Учитывая практически оптимальный состав, в любой осечке, допущенной в будущем матче, команда Зидана должна будет винить лишь сама себя. У Эспаньола, объективно, на сегодняшний день нет ресурсов противостоять гранду, который на ходу. С другой стороны, "попугаи" понимают, что каждое поражение приближает их к вылету, а потому сражаться они будут до последнего.