Испания

Форвард высказался о ситуации команды после ничьи с Сельтой.

Нападающий Барселоны Луис Суарес прокомментировал грядущие поединки команды с точки зрения борьбы за чемпионство.

"Барселону и Реал ждут тяжелые игры. Сейчас нам будет сложно, так как нас ждет Вильярреал на следующей неделе, а Атлетико приедет к нам в середине недели. Сейчас есть ощущение, что мы потеряли два очка, и нам нужно что-то исправить, чтобы улучшить ситуацию", — сказал Суарес ESPN.

Ранее уругвайский футболист заявил, что теперь ситуация под контролем Реала, и каталонцам остается надеется, что конкурент допустит осечку.

Вашему вниманию видео голов и обзор поединка между Сельтой и Барселоной.