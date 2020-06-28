Испания

Менеджер подвел итог неудачного поединка.

Главный тренер Барселоны Кике Сетьен высказал свое мнение о поединке против Сельты, в котором его команда сыграла вничью (2:2).

В последние несколько минут Сельта пошла на большой риск и добыла гол, который дал им очко. Мы не должны были попадать в эту ситуацию, потому что мы были лучшей командой в первом тайме. Мы должны были выйти на перерыв с более комфортным счетом.

"Мы многое сделали хорошо. Это должна была быть более комфортная игра. Нам определенно не хватает уверенности, чтобы превратить нашу игру в голы. Превосходство, которое мы имели в первом тайме, было достаточно велико, чтобы выиграть матч и выйти на вторую половину более расслабленно", — цитирует Сетьена Goal.

Ранее поединок прокомментировал нападающий Луис Суарес, рассказав о заочной борьбе с мадридским Реалом.