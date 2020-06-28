Испания

Футболисты недовольны методами работы своего тренера.

У Кике Сетьена и игроков Барселоны заметно ухудшились отношения, им не хватает гармонии.

Как сообщает Marca, в раздевалке "сине-гранатовых" после матча против Сельты (2:2) был конфликт — игроки выражали недовольство тактикой Сетьена.

Несогласные с главным тренером понимают, что если команда продолжит играть в подобном ключе, то трофей им не видать.

Напомним, что в поединке против Сельты Барселона упустила победу в заключительные минуты. На Football.ua доступно видео голов и обзор матча.