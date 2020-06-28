Испания

Команда украинского голкипера минимально уступила прямому конкуренту.

Андрей Лунин вышел в стартовом составе Овьедо в поединке 36-го тура Сегунды против Нумансии, которая за последние десять игр набрала лишь два балла.

Тем не менее, команда украинского голкипера умудрилась минимально уступить, а Лунин прервал свою "сухую" серию, насчитывавшую два поединка.

В текущем сезоне 21-летний голкипер провел за Овьедо 14 матчей во всех турнирах, в которых он пропустил 13 голов и трижды сыграл "на ноль".

Отметим, что из-за поражения команда украинца опустилась на 19 место, пропустив вперед именно Нумансию.

Андрей Лунин, в свою очередь, ранее рассказал об амбициях играть за Реал, а не слоняться по арендам.