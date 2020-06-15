Испания

Украинский голкипер мечтает стать основным в "королевском клубе" из Мадрида.

Испанская Marca сообщала, что Андрей Лунин вернется из Овьедо и станет дублером Тибо Куртуа в Реале. Украинец на эти слухи никак не реагирует.

"Как реагирую на новости, что стану вторым вратарем Реала? Да никак, это создается давление, я никак не реагирую", — заявил Лунин в эфире Профутбола.

"Аренда в Вальядолид сделала меня морально сильнее. А в Овьедо у меня есть доверие клуба, тренеров, хороший коллектив. Это, естественно, делает меня сильнее как вратаря, как футболиста".

"На карантине продолжали заниматься с тренером теорией, тактикой. Смотрели прошлые игры, моменты. Смотрел свои нарезки, разбирали моменты, нюансы, чтобы продолжать работать, по крайней мере, головой. Не скажу, что много, но пару раз в неделю мы созванивались с тренером, выбирали одну-две игры и разбирали их".

При этом Андрей не скрывает, что хочет стать основным голкипером мадридского Реала.

"Я шел в Реал не для того, чтобы по арендам ходить, а чтобы играть за него. Я готов работать ради этого каждый день. Все покажет практика. Если клуб с тренером доверят вернуться, то увидим", — добавил Андрей.



Главный тренер сборной Украины U-20, в составе которой Лунин выиграл юношеский чемпионат мира, Александр Петраков, уверен, что Андрей "сожрет Куртуа", если вернется в Реал.