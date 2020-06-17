Испания

Украинский голкипер справился с ударом Эмре Чолака.

Вратарь Андрей Лунин серьезно выручил Реал Овьедо, отразив удар хавбека Депортиво Эмре Чолака с 11-метровой отметки. Турок пробил в правый от себя угол и Лунин сумел отразить мяч в сторону.

Этот эпизод произошел на 37-й минуте при счете 1:0 в пользу Овьедо (Альфредо Ортуньо забил на 25-й минуте). Позже Хоэль Барсенас забил еще один гол за Реал.

Однако позже Депортиво сумел отыграться благодаря голам Сабина Мерино и Перу Ноласкоайна. Матч закончился со счетом 2:2.