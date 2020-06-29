Испания

Подопечные Зинедина Зидана минимально обыграли Эспаньол (1:0).

В заключительном матче игрового дня в Ла Лиге аутсайдер чемпионата принимал претендующий на чемпионство мадридский Реал. Накануне Барселона потеряла очки в поединке с Сельтой, так что в случае победы в отчетном поединке мадридцы вышли бы на чистое первое место. Встреча с "попугаями" отнюдь не стала для них легкой прогулкой. Хозяева могли забить быстрый гол после прострела Ву Лея на Дардера, но Карвахаль героически бросился под мяч, заблокировав удар Серхи.

Гости довольно быстро перехватили инициативу и могли забить после того, как Рамос подставил голову после мощного удара Каземиро, но мяч пролетел мимо цели. Еще через несколько минут отличиться мог уже сам Каземиро, но бразилец не попал по воротам с близкого расстояния после скидки Варана. После этого игра успокоилась, мадридцы много владели мячом на чужой половине поля, однако не оказывали никакого давления на владения Диего Лопеса. Дело ограничивалось лишь академичным перекатыванием мяча без ударов по воротам.

С течением времени на поле ничего не менялось – Реал много владел мячом, однако не создавал опасных моментов. Но в концовке первого тайма они таки активизировались, к чему соперник оказался не готов. Азар мог открыть счет после суматохи в штрафной соперника. Эден пробил с рикошетом от газона, а Диего Лопес успел среагировать на этот удар, переведя мяч на угловой. А уже через минуту подопечные Зидана повели в счете – Бензема отдал блестящий пас пяткой под удар свободному Каземиро, а полузащитник поразил ворота Диего Лопеса – 0:1. При таком счете команды и отправились на перерыв.

Первые минуты второй половины встречи прошли под диктовку Эспаньола, но каталонцы быстро отдали инициативу сопернику, сосредоточившись на обороне. Бензема мог забить быстрый гол после подачи Иско, но Диего Лопес сыграл надежно, не дав мячу залететь в ворота. Во второй 45-минутке игра преимущественно проходила так же, как и в первой. Реал подавляющую часть игрового времени контролировал мяч, но был недостаточно изобретателен в последней трети поля. Зидан решил освежить атаку, выпустив на поле Родриго и Винисиуса. Однако их появление не смогло принципиально поменять ход игры.

Все проходило по прежнему сценарию — гости не особо хотели забивать, а "попугаи" попросту не могли. Реал время от времени отдавал инициативу сопернику, но тот ничего не мог придумать в атаке, так что Куртуа ни разу не пришлось спасать свою команду. Подопечные Зидана пытались забить второй гол в концовке поединка, но не сподобились хотя бы на один опасный момент. Как итог, мадридцы в эконом-режиме одержали победу над командой Руфете, благодаря чему единолично возглавили турнирную таблицу Ла Лиги, оторвавшись от Барселоны на два набранных очка. А Эспаньол еще на шаг приблизился к вылету в Сегунду.

В 33-м туре Эспаньол отправится в гости к Реалу Сосьедад, а Реал примет Хетафе.

Эспаньол — Реал 0:1

Гол: Каземиро, 45

Эспаньол: Диего Лопес — Гомес, Эспиноса, Кабрера, Вила (Педроса, 46) — Дардер (Рибаудо, 69), Давид Лопес (Лосано, 84), Рока, Эмбарба (Кальери, 69) — Ву Лей (Мелендо, 57), Де Томас

Реал: Куртуа — Карвахаль, Варан, Рамос, Марсело — Вальверде, Каземиро, Кроос — Иско (Родриго, 64) — Бензема, Азар (Винисиус, 63)

Предупреждения: Педроса — Винисиус